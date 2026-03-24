Стало известно, почему миллиарды рублей господдержки остаются невостребованными

Государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку граждан и бизнеса, но значительная часть этих средств остается невостребованной. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова.

Главная причина — сложная и разрозненная система льгот, которая требует от человека инициативы и погружения в бюрократические процедуры. В результате миллионы россиян не получают положенных им по закону денег.

Например, право на налоговые вычеты есть у многих, но оформляют их лишь около 10% налогоплательщиков. При покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч рублей, а с процентов по ипотеке — до 390 тысяч рублей.

«При этом многие даже не знают, что оформить возврат можно задним числом — за три предыдущих года», — отметила Волкова.

Социальные вычеты позволяют компенсировать часть затрат на лечение, обучение, спорт и страхование. При этом электронная декларация через «Госуслуги» сокращает ожидание возврата вдвое.

Новые инвестиционные счета — еще одна недооцененная возможность. Они позволяют ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей уплаченного налога и полностью освобождают доход от налогообложения при долгосрочном владении. Однако многие либо не знают об этом, либо считают процедуру слишком сложной.

По словам эксперта, предприниматели часто относятся к господдержке как к непроходимой бюрократии. Но существуют программы грантов и субсидий для малого и начинающего бизнеса — на развитие проектов, покупку оборудования, аренду. Основные препятствия здесь — психологическое восприятие и недостаток информации.

Региональные программы поддержки есть почти в каждом субъекте РФ, но они редко попадают в информационную повестку. Помощь молодым семьям, врачам, фельдшерам, учителям, многодетным семьям может существенно облегчить финансовое положение.

Также государство финансирует программы переквалификации и обучения цифровым профессиям, где участники могут бесплатно освоить новую специальность и получать стипендию.

Вывод прост: большинство льгот рассчитаны на обычных людей. Их не получают не потому, что они недоступны, а потому, что о них мало знают и боятся сложностей. Потратив время на изучение вопроса, можно значительно улучшить своё финансовое положение.

Ранее стало известно, что государство компенсирует авиакомпаниям часть билетов для пенсионеров.