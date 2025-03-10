Стало известно расписание вебинаров по РОП от РЭО

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, данные вебинары предназначены для предпринимателей и ставят своей целью разъяснение основных моментов, касающихся РОП. Слушатели смогут разобраться, какие компании подпадают под действие РОП, каковы правила и порядок предоставления отчетности об утилизации отходов, а также получить консультации по оформлению документации для регистрации в реестре утилизаторов и другую полезную информацию. РЭО стремится помочь добросовестным игрокам отрасли и смежных сфер, чтобы необходимые процедуры не воспринимались как чрезмерное административное бремя.

Онлайн-сессии пройдут для 18 регионов, охватывающих все федеральные округа РФ. Присоединиться к вебинарам может любой желающий, воспользовавшись предоставленной ссылкой.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов напомнил о приближении 15 апреля крайнего срока сдачи отчетов по утилизации отходов от использования товаров. Он подчеркнул, что на вебинарах детально разберут порядок подготовки и своевременной отправки отчетности, а также проанализируют часто встречающиеся ошибки при подготовке документов для внесения в реестр утилизаторов.