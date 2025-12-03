Стало известно, сколько в этом году придется выложить за украшенную новогоднюю елку

По данным агентства РИА Новости, полученным от оператора фискальных данных «Платформа ОФД», покупка искусственной елки и минимального набора украшений к ней в этом году обойдется россиянам в среднем в 4808 рублей.

Аналитики провели маркетинговое исследование продаж искусственных елок, гирлянд и елочных игрушек в период с 1 октября по 25 ноября текущего и прошлого года. Они выяснили, что в указанный временной промежуток искусственные ели покупали на 11% чаще, чем в предыдущем году.

Стоимость средней ели достигла 3704 рублей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. На приобретение гирлянд потребители тратили в среднем на 12% больше — 601 рубль. Количество покупок увеличилось на 5%. Что касается елочных игрушек, то их медианная цена составила 503 рубля и выросла на 14%. Число покупок в этой категории выросло на 7%.

Эксперты подчеркивают, что погодные условия в текущем году снова оказывают существенное влияние на спрос на новогодние товары.

«Основной объем покупательской активности традиционно приходится на центральную часть России, где осенью снежный покров начал устанавливаться лишь в ноябре. Это благоприятно сказалось на динамике продаж, показав более высокий результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечают авторы исследования.

Аналитики также добавили, что с приближением праздничных торжеств покупатели все чаще приобретают новогодние украшения большими наборами, что приводит к увеличению среднего чека в этой категории товаров. Однако по мере того, как праздники становятся ближе, наблюдается тенденция к смещению интереса потребителей в сторону более доступных вариантов новогодней атрибутики.

Ранее сообщалось, что яйцо Фаберже из коллекции Николая II продали за $30 млн спустя три минуты после начала аукциона.