Стало известно влияние снижения ключевой ставки на ипотеку

Банк России снизил ключевую ставку на 1%. По словам заслуженного экономиста РФ Юрия Твердохлеба, снижение ключевой ставки Центробанком РФ на один процентный пункт является сигналом для рынка о том, что стабилизация отечественной экономики приняла устойчивый характер. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что, вероятно, в дальнейшем Банк России и дальше станет смягчать денежно-кредитную политику. В ближайшее же время можно ожидать постепенного уменьшения кредитных ставок и ставок по депозитам в коммерческих банках.

По мнению экономиста, дальнейшие действия финансового регулятора по корректировке ключевой ставки станут зависеть от большого количества факторов, в первую очередь внешних, оказывающих влияние на внутреннюю экономику, в связи с чем на данный момент говорить о тренде на понижение ключевой ставки еще рано.

Он подчеркнул, что реакция на это началась еще до заседания совета директоров Центробанка РФ: крупные банки, в которых находится до 90% всех вкладов граждан, уже понизили ставки по депозитам. Поэтому можно ожидать и снижения ипотечных и кредитных ставок в банках.

Ранее финансист Войлуков назвал причины снижения банками ставок по вкладам.