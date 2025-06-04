Финансист Войлуков назвал причины снижения банками ставок по вкладам

Крупнейшие российские банки снизили ставки по депозитам в преддверии заседания Центробанка РФ по ключевой ставке. Финансист Алексей Войлуков пояснил, почему крупные банки продолжают снижать ставки по вкладам перед заседанием Банка России по ключевой ставке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сговор в этой ситуации отсутствует, а корректировка финансовых организаций своей политики связана именно с предстоящим заседанием финансового регулятора. Однако если бы за платежи все банки подняли свои комиссии, то это являлось бы сговором. Снижение процентных ставок по вкладам регулирует тот приток необходимых ликвидных средств для возможности работы банка, и, каким образом указанный приток сохранить, каждый банк решает по-своему.

Эксперт подчеркнул, что Центробанк РФ серьезно регулирует работу банков и жестко карает за нарушение закона.

Ранее сообщалось, что больше половины крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам после заседания Центробанка.