Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который активно муссируется в мировых СМИ, порождает множество вопросов о его истинной подоплеке. Формально в программе значатся встреча с президентом США Дональдом Трампом и выступление перед сенаторами, однако наблюдатели склоняются к тому, что киевского лидера не столько пригласили, сколько вызвали для отчета. По словам политолога Александра Дудчака, причина столь срочного вызова — стремительно ухудшающаяся ситуация на фронтах и в энергетической сфере Украины, требующая не просто деклараций, а срочной корректировки стратегии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что показательной деталью стала предварительная остановка Зеленского в Лондоне, где он, судя по всему, заручился определенными гарантиями поддержки со стороны Британии. Это важно, поскольку Лондон демонстрирует готовность сохранять помощь Киеву даже в том случае, если Вашингтон начнет сокращать свои обязательства. Однако встреча в аэропорту — лишь протокольный жест, и истинное отношение британцев к украинскому лидеру остается скептическим, что заметно по отсутствию какого-либо особого приема.

По мнению эксперта, главная интрига развернется в стенах американского Конгресса, где сенаторы, по меткому выражению экспертов, будут слушать выступление Зеленского, воспринимая его скорее как шоу, чем как полноценные переговоры. От Киева ждут подтверждения лояльности и готовности продолжать боевые действия любой ценой, а также новых запросов — от удешевленных ракетных систем до сложных комплексов ПВО, вплоть до «Томагавков». На этом фоне Зеленскому предстоит убедить Вашингтон, что кадровые перестановки в украинском оборонном ведомстве не повлияют на готовность «воевать до конца».

Он резюмировал, что итогом визита, скорее всего, станет привычный сценарий: пустые обещания сенаторов и разговоры о дальнейшей отработке западных военных технологий на украинской территории. Для Зеленского принципиально важно подтвердить, что он остается проводником интересов США, а для Трампа — получить инструмент давления на внутриполитической арене, особенно в преддверии ноябрьских выборов. Реальной трансформации конфликта эта поездка не принесет, но может дать киевскому режиму временную передышку в виде новых заявлений о финансовой поддержке.

Ранее генерал Липовой заявил, что Зеленский привезет лишь подачку из-за океана.