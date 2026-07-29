«Конец войне с перфоратором». Закон о тишине хотят сделать общим для всех регионов

Депутаты Госдумы во главе с ее вице-спикером Владиславом Даванковым готовят к внесению законопроект о едином минимальном ограничении на шумные работы в жилых помещениях с 22 часов до 8 часов утра. Об этом сообщает РИА Новости .

Как говорится в пояснительной записке, действующие в регионах ограничения зачастую трактуются неоднозначно в отношении работ на стройплощадках, стрижки газонов, уборки снега и содержания придомовых территорий. Авторы инициативы подчеркивают, что одни и те же действия в разных субъектах РФ либо прямо запрещены, либо требуют судебных разбирательств для защиты права граждан на отдых.

Предлагаемые нормы охватят ремонт и строительство зданий, перепланировку в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, а также работы по обслуживанию общего имущества и благоустройству дворов. По замыслу разработчиков, принятие закона позволит оградить россиян от раннего шума и сократить число судебных тяжб.

На сегодняшний день единый федеральный стандарт тишины в России отсутствует. В большинстве регионов ночное время покоя варьируется, также часто предусмотрен дневной «тихий час» и полный запрет на ремонт в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось о том, что цены на новостройки вырастут на 0,3–0,5% в августе 2026 года.