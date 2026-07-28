«Налет отражен». За 12 часов вторника системы ПВО сбили 112 беспилотников

По официальным данным Министерства обороны РФ, за период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчетами ПВО было перехвачено и ликвидировано 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа .

География отражения воздушной угрозы

Согласно сводке военного ведомства, беспилотники были уничтожены в небе над девятью субъектами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в южных регионах страны. В перечень регионов, над которыми работали силы ПВО, вошли: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская и Тульская области. На северо-западе страны дроны нейтрализовали в небе над Ленинградской областью.

Кроме того, средства противовоздушной обороны вели работу в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 182 БПЛА за 27 июля.