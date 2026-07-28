«Налет отражен». За 12 часов вторника системы ПВО сбили 112 беспилотников
Минобороны РФ: за 12 часов вторника сбито 112 БПЛА ВСУ
Днем 28 июля 2026 года средства противовоздушной обороны пресекли масштабную активность беспилотной авиации противника над территорией России.
По официальным данным Министерства обороны РФ, за период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчетами ПВО было перехвачено и ликвидировано 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа .
География отражения воздушной угрозы
Согласно сводке военного ведомства, беспилотники были уничтожены в небе над девятью субъектами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в южных регионах страны. В перечень регионов, над которыми работали силы ПВО, вошли: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская и Тульская области. На северо-западе страны дроны нейтрализовали в небе над Ленинградской областью.
Кроме того, средства противовоздушной обороны вели работу в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 182 БПЛА за 27 июля.