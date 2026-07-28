Зеленский — инструмент США: социолог пояснил, почему визит не изменит позиции Трампа

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон и предстоящая встреча с Дональдом Трампом обрастают множеством интерпретаций, однако ключевой вопрос остается открытым: сможет ли киевский лидер переломить настроение американского президента в свою пользу? По словам социолога Евгения Копатько, Зеленский приложит максимум усилий, чтобы склонить Трампа к продолжению масштабной военной поддержки, но успех этой миссии зависит вовсе не от харизмы украинского лидера, а от глубинных стратегических интересов самого Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что в первую очередь стоит признать очевидное: США являются прямой стороной конфликта, и это неоднократно подтверждалось на официальном уровне, в том числе в недавних заявлениях Марко Рубио. Несмотря на риторические попытки дистанцироваться, Вашингтон никуда не ушел от украинского кризиса — координация боевых действий, поставки разведывательных данных и спутниковая поддержка остаются неотъемлемой частью американского участия. Временная пауза, которую взяли Штаты в публичном поле, была тактическим ходом, чтобы переложить часть финансового бремени на европейских союзников, а не сигналом о выходе из игры.

По мнению эксперта, в этой конструкции Зеленский занимает специфическое место. Для США он является прежде всего инструментом для достижения собственной цели — нанесения максимального стратегического ущерба России. Его амбиции и попытки выглядеть самостоятельным игроком не меняют сути: он остается исполнителем, чья роль ограничена рамками, заданными из Вашингтона. Поэтому его способность влиять на Трампа напрямую зависит от того, насколько сам Белый дом будет заинтересован в эскалации или, наоборот, в сворачивании конфликта.

Он резюмировал, что итог переговоров, скорее всего, будет предопределен не аргументами Зеленского, а внутриполитической конъюнктурой в США и глобальными геополитическими расчетами. Если Вашингтон продолжит видеть в украинском конфликте способ ослабить Россию, поддержка сохранится — независимо от того, кто находится в Белом доме. А для Зеленского главная задача сейчас — не столько переубедить Трампа, сколько сохранить свою полезность как инструмента, поскольку его личное политическое выживание напрямую зависит от продолжения этой войны.

Ранее политолог Дудчак заявил, что Лондон поддержит Украину, даже если Вашингтон выйдет из игры.