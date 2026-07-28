Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой о публичном осуждении российских деятелей культуры, которые предпочли остаться за рубежом и, по его мнению, дискредитируют свою страну за границей.

Парламентарий предложил наглядно демонстрировать имена таких персон широкой общественности, сообщает РИА Новости.

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», — заявил политик.

Константинов убежден, что для подобных деятелей должен быть закрыт доступ к заработку на территории России. По его убеждению, эти люди сознательно променяли ценности и интересы собственной страны на лицемерное одобрение западной публики.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве.