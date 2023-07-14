Старое покрытие демонтировали на путепроводе на Пятницком шоссе в Солнечногорске

Старое покрытие ликвидировали на путепроводе через железнодорожные пути на Пятницком шоссе в Солнечногорском округе, рассказали в Минтрансе региона. Работы на объекте ведутся в рамках капитального ремонта.

В ходе капремонта на путепроводе будут обновлены пролетные строения, мостовое полотно и опоры. Также приведут в порядок лестничные сходы, установят защитные экраны и обустроят водоотвод.

Завершение всех работ запланировано на октябрь этого года. На время проведения ремонта на участке установили предупреждающие знаки, а также организовали реверсивное движение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о строящихся железнодорожных переходах.