Андрей Воробьев: важно довести до жителей информацию о строящихся железнодорожных переходах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о планах по строительству и ходе работ по возведению железнодорожных переходов.

В ходе прямого эфира к главе региона обратилась жительница Мытищ, которая сообщила о неудовлетворительном состоянии подземного пешеходного перехода на станции «Строитель». По словам женщины, в плачевном состоянии находится лестница.

Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что ремонт на объекте начнется в ближайшее время. Завершить работы планируется через две недели.

По словам зампреда областного правительства Анны Кротовой, в этом году в Подмосковье планируется сдать пять разноуровневых пешеходных переходов – в Люберцах, Раменском, Реутове, Ленинском округе и Серпухове. В прошлом году в регионе построили два подобных перехода – в Химках и Дедовске. Также в этом году планируется приступить к проектированию еще пяти таких объектов.

Кротова отметила, что переход на станции «Строитель» был построен в 1985 году. В регионе насчитывается более 160 переходов, которые находятся на балансе РЖД, и ремонт на таких объектах согласовывается с компанией. В этом году РЖД отремонтирует еще 17 переходов в Подмосковье.

«Очень важно знать адреса. Этот адресный список мы должны, в том числе, доводить до тех, кому это важно. Потому что те, кто живут в Раменском, – им это важно, те, кто живут в Мытищах, – имеют свои интересы. И это нормально. Но объединяет нас Подмосковье», - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что тротуар по запросу жителей деревни Крючково под Истрой отремонтируют до конца лета.