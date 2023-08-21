Стартовал прием заявок на участие в акселераторе в сфере информационных технологий

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ» стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на акселерацию проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий.

Финалисты конкурсного отбора смогут принять участие в бесплатной акселерационной программе (акселератор «Спринт»), осуществляемой Фондом развития интернет-инициатив.

Акселерационная программа – это комплекс мер нефинансового характера, предназначенный для поддержки российских технологических компаний при реализации проектов по разработке, коммерциализации и внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе продлится до 26 сентября. К участию приглашаются технологические компании, осуществляющие разработку решений в сфере информационных технологий. Подать заявку можно здесь.

Для технологических компаний 7 сентября в 14:00 по московскому времени пройдет вебинар «Как заполнить заявку и пройти все этапы отбора акселератора «Спринт». Для участия требуется пройти регистрацию по этой ссылке. Также 18 сентября в 12:00 по московскому времени пройдет вебинар «Как ИТ-компании вырасти в акселераторе: 3 месяца, которые изменят ваш бизнес». Для участия требуется пройти регистрацию здесь.