Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Бюджет для граждан»

Министерство экономики и финансов Московской области открывает прием заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан на территории региона. Побороться за победу могут как физические, так и юридические лица Подмосковья.

Конкурс проводится по 18 номинациям. Для физических лиц младше 15 лет это номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства»; «Лучший видеоролик о бюджете»; «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров»; «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан».

Для физических лиц старше 15 лет это номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства»; «Лучший видеоролик о бюджете»; «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей

и мессенджеров»; «Бюджет науки для граждан»; «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»; «Бюджет для граждан в 2030 году»; «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан».

Номинации для юридических лиц: «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан»; «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан»; «Бюджет науки для граждан»; «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»; «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»; «Бюджет для граждан в 2030 году»; «Бюджет для граждан от СМИ».

Для участия в конкурсе нужно в доступной форме рассказать о государственных

и муниципальных финансах, поделиться практиками проведения просветительских мероприятий по бюджетной тематике. В частности, требуется подготовить проект в выбранной номинации, а также отдельно описать предложения по его реализации и практическому применению.

Представить конкурсные проекты необходимо до 3 июня 2024 года. В течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок организаторами будет определено их соответствие установленным критериям. Претенденты получат возможность исправить и, по желанию, направить доработанные проекты не позднее 13 июня 2024 года.

Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены до 5 июля 2024 года на сайте министерства и на портале «Открытый бюджет Московской области». Проекты-победители примут участие во Всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан, который будет проходить в Финансовом университете при Правительстве РФ.