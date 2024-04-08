Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года 2024»

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024». Принять участие в нем могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются с 1 апреля по 30 июня. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра по этой ссылке.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК.

Премия «Экспортер года» в 2024 году будет вручаться в 20 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и шести дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании). Основные номинации: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК», «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК, «Экспортер года в сфере услуг», «Трейдер года».

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях: «Прорыв года», «Новая география», «Лучшая женщина-экспортер», «Лучший молодой предприниматель-экспортер», «Ответственный экспортер ESG», «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.