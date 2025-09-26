Стартовал прием заявок на участие во Всероссийской премии для компаний и предпринимателей

Представителей бизнеса приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года». Цели премии — продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства путем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. Новые номинации в 2025 году — это «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеются две специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. Лауреатов наградят известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии. Подать заявку на участие можно до 30 ноября здесь.