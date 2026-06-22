В своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков проанализировал динамику спроса на электромобили на фоне проблем с топливом. По его словам, о реальном изменении потребительских предпочтений можно будет судить только через 2–3 месяца, поскольку покупка нового автомобиля — процесс неспонтанный и требует времени на обдумывание.

Как отметил глава «Автостата», в подавляющем большинстве случаев покупатель приобретает свой первый электрокар, что делает принятие решения еще более длительным. Тем не менее статистика уже фиксирует интересные изменения: на минувшей неделе на российский учет было поставлен 231 электромобиль — почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Однако Целиков предостерегает от поспешных выводов. Это не рекордный показатель: на 19-й неделе 2026 года было продано 236 электрокаров, на 14-й — 253, а ровно год назад — 248 машин. Таким образом, текущий всплеск пока остается в рамках сезонных колебаний.

С подключаемыми гибридами ситуация иная — здесь аналитики фиксируют устойчивый тренд на рост. По данным «Автостата», продажи гибридов в первом квартале 2026 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их парк уже превысил 100 тысяч машин. По мнению эксперта, это уже не временное явление, а долгосрочная тенденция.

В целом, по итогам первого квартала 2026 года россияне поставили на учет 2272 новых электромобиля, что на 22,6% превышает показатель годичной давности. При этом доля электрокаров на рынке новых легковых машин остается невысокой — всего около 0,8%.