Ставки ипотеки поднялись до уровня 2014-2015 годов

Ставки ипотеки в стране достигли показателей 2014-2015 годов после решения о повышении ключевой ставке от ЦБ РФ. Об этом сообщил эксперт Дмитрий Сафронов, передает издание РИА Новости .

Он сообщил, что ставки поднялись до уровня 13-15%, и напомнил, что подобное уже происходило с рынком в 2014, 2015 и 2022 годах. Сафронов также напомнил, что несмотря на такой рост ставки, ипотеки все равно оформлялись в стране.

Эксперт отметил, что по классическим программам ипотеки ставка поднялась примерно на 2%, а по вторичке – закрепилась на показателе в 14%. Он также сообщил, что в данный момент ставка по семейной ипотеке составляет немного больше 5%, по программам государственной поддержки – 7,3%, а по IT-кредитованию – 4,5%.

Несмотря на заметный рост, Сафронов не исключил вероятности того, что российский регулятор примет решение о повторном повышении ставки. Он предупредил, что в данный момент трудно делать прогнозы, но если принятых мер не хватит, то можно ожидать повышение еще на 0,5-1%.