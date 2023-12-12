Ставки по автокредитам в РФ могут достигнуть 19-23%

Ставки автокредитования в РФ могут вырасти на еще 1% и достичь отметки в 19-23% в первые месяцы предстоящего года. Соответствующее заявление сделал сотрудник банка «Зенит» Александр Шорников, его слова передает издание РИА Новости .

Эксперт считает, что ставки могут вырасти из-за ожидаемого роста ключевой ставки после соответствующего решения от российского Центробанка. Согласно прогнозу Шорникова, рост составит до 1% и достигнет предела в 19-23%.

Тем не менее, он считает, что вероятное повышение ключевой ставки выше прогнозов рыночных аналитиков вызовет еще большее подорожание продукта и возможное охлаждение рынка. Шорников подчеркнул, что российские клиенты еще морально не готовы к уровню ставок 25% и больше.

Эксперт также предположил, что доля китайских авто на рынке составит до 40%. Примерно такие же показатели, по его ожиданиям, займут и отечественные производители. По словам Шорникова, остаток займут автомобили из остального мира, которые будут завезены по параллельному импорту.