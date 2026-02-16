Стажировки в России планируют закрепить в Трудовом кодексе как особый вид срочных трудовых отношений. Такое поручение Правительству дал Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по подготовке кадров для экономики.

До 15 июля 2026 года кабмин должен разработать законопроект, который введет в правовое поле понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку». Речь идет о заключении краткосрочного трудового договора с четко прописанными правами, обязанностями и оплатой труда, пишет «Парламентская газета».

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что стажировка фактически станет реализацией трудовой функции со всеми вытекающими требованиями Трудового кодекса. По его словам, сейчас понятия стажировки в ТК нет, хотя оно закреплено в законе об образовании. Новые нормы позволят систематизировать рынок труда и повысить заинтересованность работодателей в подготовке кадров. Стажер рассматривается не как временный сотрудник, а как потенциальный работник, которого можно обучить и затем перевести на бессрочный договор.

Эксперты считают, что инициатива выгодна обеим сторонам. Работодатель получает возможность привлекать молодых специалистов и при необходимости без лишних рисков завершить сотрудничество по окончании срочного договора. Стажеры же смогут официально работать, получать зарплату и приобретать практические навыки, повышая свои шансы на дальнейшее трудоустройство. Одновременно продолжит развиваться институт наставничества, который уже закреплен в Трудовом кодексе.

