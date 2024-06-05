Стенд Московской области начал свою работу на Петербургском международном экономическом форуме

Посетителей стенда Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме встречают роботы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Один из них – 4-метровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые в скором времени будут производиться в Московской области. Это современные электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам. Робот-гигант символизирует способность к трансформации, гибкости и адаптивности экономики Подмосковья. А ходовая тележка гибридного электрокара, расположенная рядом с ним, является собирательным образом автомобиля, который будут делать в регионе.

Второй робот – в человеческий рост. Его зовут Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, в его меню есть «Минутка поэзии» - он всегда готов прочитать стихи.

Еще одной особенностью стенда являются многочисленные мультимедийные экраны. Экраны, сделанные в виде иллюминаторов, знакомят гостей с проектами «Добродел» и «Лето в Подмосковье». А небольшие вертикальные мониторы рассказывают о том, какие удобные сервисы созданы для инвесторов в регионе, какие преимущества есть в регионе для реализации проектов в строительстве и сельском хозяйстве.

На стенде также разместилась небольшая гастрономическая зона, где можно попить чай или кофе, а также отведать прохладительные напитки и снеки от подмосковного производителя «Черноголовка».