Сто пятьдесят километров федеральных дорог отремонтировали в Подмосковье за год

Сто пятьдесят километров федеральных дорог были отремонтированы в Подмосковье по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Покрытие было обновлено на участках трасс М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия». Его уложили по технологии объемно-функционального проектирования. Благодаря этому оно более устойчиво к повреждениям.

На участке дороги А-108 помимо замены покрытия были обустроены съезды и обновлены автобусные остановки. На двух участках провели капремонт и расширили проезжую часть до четырех полос.

На трассе М-10 «Россия» в Клинском округе было отремонтировано десять километров покрытия, оборудовано освещение, установлены новые светофоры, обновлены тротуары и остановки.

На Горьковском шоссе была обустроена разворотная петля, что обеспечило безопасный съезд к деревне Ельня.

В этом году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует провести работы еще на ста километрах федеральных дорог.