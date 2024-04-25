Сто рабочих мест появится в Мытищах с вводом нового складского комплекса, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится с 2021 года вблизи деревни Сгонники. Сейчас реализуется третий этап строительства. Работы выполнены на 55%. Площадь здания составит около 32 тысяч квадратных метров.

Здание планируется сдавать в аренду для хранения товаров, размещения производственных линий и офисных помещений. Для сотрудников здесь предусмотрены комнаты для приема пищи, гардеробные и душевые.

Завершить строительство планируется во втором квартале текущего года.