Стоимость остатков немецких премиум-автомобилей в России увеличилась на четверть

Остатки новых автомобилей премиум-класса из Германии в России за этот год подорожали примерно на четверть. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что новые Mercedes, BMW и Audi в нашу страну не поставляют уже давно, а завезенные до 2022 года машины продаются по бешеным ценникам.

Добавляется, что рынок немецких автомашин в настоящее время претерпевает кризис. Так, активных продаж нет как внутри производящей страны, так и за рубежом. При этом немецкие компании остановили в нашей стране производство и распродали активы, тем не менее именно Россия была одним из основных потребителей автомобилей из Германии.

Уточняется, что Mercedes-Benz C-класс 180 вырос в цене более чем на 45%, Maybach S 680 — почти на 20%, а BMW X7 — на 34%.