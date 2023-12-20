Стоимость салата «Оливье» в 2023 году выросла на 8,7%

Аналитики посчитали, насколько подорожал один из популярных среди россиян салатов на Новый год. В 2023 году для того, чтобы приготовить «Оливье», придется потратить в среднем 205%, сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отмечается, что за год стоимость ингредиентов, входящих в состав салата, поднялась на 8,7%. Дороже всего приготовление «Оливье» обойдется на Чукотке, а дешевле – в Мордовии.

«Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, – около 161 рубля, а самым дорогим – в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», – сообщили в ЦСР.

Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата.

Классический рецепт салата «Оливье» включает вареную колбасу, зеленый консервированный горошек, вареный яйца, маринованные огурцы, вареные картофель и морковь, майонез, перец и соль. Колбасу можно заменить рыбой, курицей или другим мясом. Также существует вариант вегетарианского «Оливье», в который не входят ни мясо, ни яйца.

По данным ЦСР, в среднем по стране стоимость салата с вареной колбасой показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5%. Таким образом, цена всех ингредиентов «Оливье» выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2023 года и составила 204,83 рубля.