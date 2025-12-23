Стоимость съемок шоу выросла на 10%: Канделаки раскрыла уровень инфляции в продакшене
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Рынок производства телевизионного контента столкнулся с серьезным ростом затрат, заявила в интервью «Ъ» генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
По ее словам, производственная инфляция в продакшене в 2025 году составила 10%. Более того, по прогнозам гендиректора, в следующем году ожидается еще больший рост цен в этом сегменте.
Канделаки отметила, что эти 10% уже стали неотъемлемой частью производственного процесса, то есть заложены в бюджеты проектов.
Чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям, телеканал вынужден предпринимать конкретные меры. Среди них — увеличение хронометража популярных реалити-шоу и активный запуск франшиз на основе успешных форматов.
Гендиректор ТНТ считает, что рынок перегрет из-за резкого увеличения числа оригинальных проектов, которые запускают многочисленные стриминговые сервисы и телеканалы. По мнению Канделаки, «нет людей, которые могут позволить себе такое число подписок» на все платформы одновременно.
Выход из этой ситуации она видит в создании качественных франшиз, которые могут монетизироваться разными способами и формировать долгосрочную лояльность аудитории, а не в гонке за количеством нового контента.
