Стоимость съемок шоу выросла на 10%: Канделаки раскрыла уровень инфляции в продакшене

По ее словам, производственная инфляция в продакшене в 2025 году составила 10%. Более того, по прогнозам гендиректора, в следующем году ожидается еще больший рост цен в этом сегменте.

Канделаки отметила, что эти 10% уже стали неотъемлемой частью производственного процесса, то есть заложены в бюджеты проектов.

Чтобы адаптироваться к новым экономическим реалиям, телеканал вынужден предпринимать конкретные меры. Среди них — увеличение хронометража популярных реалити-шоу и активный запуск франшиз на основе успешных форматов.

Гендиректор ТНТ считает, что рынок перегрет из-за резкого увеличения числа оригинальных проектов, которые запускают многочисленные стриминговые сервисы и телеканалы. По мнению Канделаки, «нет людей, которые могут позволить себе такое число подписок» на все платформы одновременно.

Выход из этой ситуации она видит в создании качественных франшиз, которые могут монетизироваться разными способами и формировать долгосрочную лояльность аудитории, а не в гонке за количеством нового контента.

