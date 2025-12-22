Все ради «цифрового спасения»: депутаты собрались перекрыть воздух соцсетям

В Государственной думе заявили о необходимости ужесточения регулирования социальных сетей в России. С таким мнением выступил депутат Андрей Свинцов в беседе с НСН, сообщает Газета.ру.

По словам парламентария, власти должны рассмотреть введение запрета на использование социальных сетей детьми младше 14 лет. Он отметил, что подобная мера направлена на защиту несовершеннолетних и усиление роли родителей и образовательных учреждений.

Также депутат предложил сделать обязательной верификацию аккаунтов через портал «Госуслуги». По его мнению, подтверждение личности пользователей позволит сократить количество фейковых страниц и снизить объем контента, создаваемого ботами.

Свинцов подчеркнул, что в ряде стран уже применяются жесткие меры регулирования цифрового пространства, несмотря на их непопулярность. Он считает, что государство должно взять на себя ответственность за правила регистрации и контроль работы социальных платформ.

Парламентарий отметил, что при введении возрастных ограничений возможны попытки обхода правил, однако обязанность по блокировке подобных аккаунтов должна быть возложена на сами соцсети. По его оценке, усиление контроля необходимо для защиты граждан и снижения рисков, связанных с распространением нежелательного контента и нарушением норм кибербезопасности. Депутат выразил надежду, что инициативы найдут поддержку у коллег и будут проработаны на законодательном уровне.

