Стоимость шуб в России выросла более чем на 10%

Средняя стоимость меховых изделий в России увеличилась более чем на 10% на 14%. Об этом сообщают « Известия ».

Уточняется, что за восемь месяцев текущего года стоимость шубы составила 60,3 тыс. рублей, что на 7,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в начале этого месяца их цена увеличилась до 71 тыс. рублей.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются шубы из овчины и норки.

Добавляется, что значительную долю рынка занимает зарубежная продукция, однако изделия отечественного производства также пользуются спросом.