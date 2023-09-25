Стоимость шуб в России выросла более чем на 10%
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
Средняя стоимость меховых изделий в России увеличилась более чем на 10% на 14%. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что за восемь месяцев текущего года стоимость шубы составила 60,3 тыс. рублей, что на 7,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в начале этого месяца их цена увеличилась до 71 тыс. рублей.
Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются шубы из овчины и норки.
Добавляется, что значительную долю рынка занимает зарубежная продукция, однако изделия отечественного производства также пользуются спросом.