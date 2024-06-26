Стоимость солнцезащитных кремов в России в этом году выросла более чем на 10%

В нашей стране на 14% подорожали солнцезащитные кремы, и теперь за одну баночку с SPF придется заплатить в среднем почти 800 рубле. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что средняя стоимость солнцезащитного крема в июне составила 788 рублей. Кроме того, подорожали кремы для загара, но всего на 9%. За баночку придется отдать около 700 рублей.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации рассказали, что рост цен связан с тем, что в этом году почти все крупные бренды в целом подняли ценники на свои кремы на 7–10%. Кроме того, на подорожании сказались курс валют и стоимость логистики. Также фиксируется высокий спрос на данные средства.