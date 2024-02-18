Стоимость свыше половин продаваемых квартир в РФ снизилась в январе

По данным аналитиков, за минувший месяц более 50% выставленных на продажу квартир в нашей стране подешевели. Об этом сообщают « Известия ».

По словам риелтора Сергея Зайцева, конкуренция за покупателя на рынке готового жилья становится все острее, что становится причиной корректировки собственниками начальной стоимости недвижимости с целью сокращения сроков продажи.

Он добавил, что это является вынужденной мерой.

По мнению эксперта, наибольшая доля подешевевших квартир зафиксирована в столице, она составляет две трети от всего числа продаваемых квартир. Также спад цен отмечен в Екатеринбурге и Казани.