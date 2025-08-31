Стоит ли скупать доллары, пока они «дешевые»? Мнение эксперта

Несмотря на негативную для российской валюты динамику, принимать поспешные решения о приобретении долларов не следует. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказала Эвелина Гомонко, занимающая должность доцента на Экономическом факультете РУДН.

По словам специалиста, текущий курс, пребывающий в коридоре 80-82 рубля за доллар, по прогнозам ряда аналитиков, может продолжить свое снижение. Тем не менее, целесообразность срочного обмена рублей на иностранную валюту эксперт видит лишь для тех, кто в ближайшем будущем планирует совершать расходы за рубежом.

Гомонко уточнила, что существующий валютный курс выглядит выгодным для конвертации, если поездка запланирована на короткую перспективу. Однако если говорить о инвестиционной составляющей и попытке извлечь прибыль, то здесь следует ориентироваться исключительно на долгосрочный горизонт планирования. Экономист допускает, что уже к середине осени национальная валюта может вновь ослабнуть до отметок 85-90 рублей за американский доллар.

При этом эксперт заключила, что на быстрый заработок за счет спекулятивных операций рассчитывать не стоит. Колебания котировок остаются крайне волатильными и сложно поддаются прогнозированию, поскольку их основным драйвером в текущих условиях является геополитическая конъюнктура.

