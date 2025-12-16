Страховые пенсии 38 млн россиян проиндексируют на 7,6%

С начала 2026 года более 38 миллионов россиян, являющихся получателями страховых пенсий, отметят увеличение ежемесячных выплат. Согласно официальной информации, опубликованной «Парламентской газетой» , планируется индексация на 7,6%. Данная корректировка затронет все основные виды пенсионного обеспечения: по старости, инвалидности и в случае утраты кормильца.

Детали будущего повышения раскрыл Алексей Говырин, представитель думского комитета по развитию малого и среднего бизнеса. По его словам, ключевые параметры для расчета выплат вырастут. Так, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК, или пенсионного балла) будет установлена на уровне 156,76 рубля. Параллельно увеличится и фиксированная часть пенсии, которая составит 9584,69 рубля.

В результате этих изменений, как отмечает парламентарий со ссылкой на правительственные прогнозы, средний размер страховой пенсии по старости в стране достигнет отметки в 27 тысяч рублей ежемесячно. Это плановое повышение является частью регулярной процедуры индексации, призванной компенсировать рост стоимости жизни и обеспечить сохранение покупательной способности пенсионных накоплений.

