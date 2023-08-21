Страны АТЭС поддержали предложение России бороться с международными санкциями

Они с большим интересом встретили тезисы о том, что подобные рестрикции не стоит поддерживать, а также меры по введению расчетов в различных национальных валютах.

«Было встречено с известной долей заинтересованности», - указал он реакцию представителей стран Азии и Тихоокеанского региона.

Его слова привели РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что нынешняя экономическая политика Соединенных Штатов бьет по России и свободе международной торговли. Она в любой момент может быть развернута против какого угодно государства, и представители мирового сообщества это отлично понимают. Именно поэтому они готовы разрабатывать меры по противодействию подобным шагам.