Страны G7 планируют заставить РФ компенсировать Украине убытки

Лидеры государств G7 заявили о своем намерении заставить РФ компенсировать все убытки и ущерб для Украины, перенаправив Киеву замороженные российские активы. Соответствующее заявление сделали представители Европейского Совета в заявлении , опубликованном после виртуальной встречи глав организации.

Сообщается, что лидеры в ходе мероприятия заявили о своей поддержке Украины в ее стремлении получить компенсацию за все убытки.

Представители ЕК также заявили о своей готовности сопроводить и подсчитать украинские убытки, которые, по их словам, появились «в результате вторжения» России.

Лидеры группы указали на то, что в противном случае российские активы будут удерживаться до тех пор, пока государство не решит компенсировать ущерб Украине. Они также добавили, что занимаются активным поиском возможностей присвоить активы РФ и передать их Украине.