Страны G7 ввели запрет на импорт российских алмазов

Страны G7 приняли решение о вводе запрета на ввоз алмазов из России. Об этом накануне сообщило информагентство Reuters .

Как указано в коммюнике по итогам саммита блока в японской столице, с 1 января 2024-го года вводится запрет на импорт алмазов, а примерно с 1 марта будет запрещен импорт алмазов из третьих стран. Уточняется, что несмотря на запрет, промышленные алмазы не попали под запрет, став исключением.

Известно, что представители стран также приняли решение о создании механизма проверки для необработанных драгоценных камней, который вступит в действие с 1 сентября следующего года.

Накануне поступала информация о том, что ЕК намерена ввести ограничения на алмазы из РФ в двенадцатом пакете санкций в отношении страны.