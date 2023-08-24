Строительство 154 промышленных объектов ведется в Подмосковье
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Строительство 154 промышленных объектов ведется в Подмосковье, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Объекты расположены в сорока трех муниципалитетах.
«Речь идет о заводах и цехах, производственно-складских комплексах и других объектах», - отметили в ведомстве.
Больше всего объектов строится в Щелково – одиннадцать объектов, в Подольске – десять, в Богородском округе – девять.
В числе возводимых объектов – комплекс молочного животноводства, завод по производству сухих молочных смесей, предприятие по производству готовых медикаментов.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что у подмосковного бизнеса есть желание выходить на международный рынок.