Строительство 154 промышленных объектов ведется в Подмосковье, сообщили в Главгосстройнадзоре региона. Объекты расположены в сорока трех муниципалитетах.

«Речь идет о заводах и цехах, производственно-складских комплексах и других объектах», - отметили в ведомстве.

Больше всего объектов строится в Щелково – одиннадцать объектов, в Подольске – десять, в Богородском округе – девять.

В числе возводимых объектов – комплекс молочного животноводства, завод по производству сухих молочных смесей, предприятие по производству готовых медикаментов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что у подмосковного бизнеса есть желание выходить на международный рынок.