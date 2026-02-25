Строительство государственного индустриального парка «Титан» завершается в Подмосковье

В Подмосковье уже более чем на 90% построили новый государственный индустриальный парк «Титан». Об этом сообщает региональное отделение «Единой России».

В рамках первого отчетно-программного форума «Есть результат!» в Екатеринбурге партийцы подвели итоги реализации народной программы в части промышленности. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, именно «Единая Россия» стояла у истоков принятия ключевых законов, связанных с развитием отечественной промышленности. Одним из основных направлений документа является развитие индустриальных и технопарков.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Роман Терюшков отметил, что Подмосковье — лидер по числу индустриальных парков. На территории региона насчитывается шесть ОЭЗ, 75 индустриальных парков и порядка 20 технопарков. При этом продолжается строительство еще восьми государственных индустриальных парков.

«Один из них — „Титан“, у нас в городском округе Ленинский. Это полностью подготовленная инфраструктура: инженерные сети, дороги, социальная база, и, что самое важное, кадры», — рассказал Терюшков.

Площадь объекта составит более 100 га. В реализацию проекта вложат около 50 млрд руб. С вводом парка в округе будет создано свыше 5 тыс. рабочих мест.

Как рассказал подрядчик строительства парка, гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев, в соответствии со стандартом „Все включено“ на территории парка будет создана вся необходимая инфраструктура, а также зоны для отдыха и занятий спортом, кафе, профильный колледж.

«Основной профиль наших компаний-резидентов — это робототехника, авиатехника, радиоэлектроника. Размещение в индустриальном парке является для них большим подспорьем: это сокращение сроков запуска и экономия средств», — добавил он.

В числе ключевых резидентов «Титана» — госкорпорация «Росатом». В ее планах — запуск на территории парка производство электронно-компонентной базы. Авиацентр (ГК «Протектор») запустит производство компонентов авиационных двигателей и шасси.

В народной программе «Единой России» около 400 положений. В Подмосковье ее выполнили более чем на 90%.