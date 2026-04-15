В «Крымавтодоре» объяснили: заплатки на дорогах в регионе — не жлобство, а страховка от ДТП

Глава «Крымавтодора» Максим Демин в эфире телеканала «Крым 24» доходчиво объяснил , почему на дорогах то и дело появляются заплатки, и почему это не жлобство, а вынужденная мера. Аварийный ремонт — это экстренная операция для холодного времени года, когда на дороге образуются опасные ямы глубже пять-семь сантиметров. Такую дыру нельзя оставлять — она гарантированно приведет к ДТП. Поэтому кладут временную «пломбу», которая не дает случиться беде. Но это именно временное решение: позже, по ГОСТу, эту заплатку вырезают и укладывают нормальный асфальт.

По его словам, гарантия на ямочный ремонт — всего один год. На полноценное восстановление участка — до семи лет. А сам асфальтобетон служит в среднем 12 лет. С гравийными дорогами своя история: там асфальт не кладут в принципе из-за конструктивных особенностей. Их проще и дешевле исправлять грейдером и подсыпкой щебня.

Эксперт добавил, что главный экономический аргумент: нефть дорогая, битум — ее производное. Перекладывать асфальт каждый день физически невозможно и бессмысленно. Поэтому дорожники работают рационально: закрывают опасные ямы быстро, а капитально ремонтируют — по плану и с долгой гарантией. Итог: ямочный ремонт — это не халтура, а страховка от смертельных аварий зимой, когда капитальные работы технически невозможны.

