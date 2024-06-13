Строительство комплекса по производству кофейной продукции ведется в подмосковном Подольске

Примечательно, что реализацию проекта сопровождает Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Строительство осуществляется в два этапа. В рамках первого этапа возводят необходимую инфраструктуру: автономную насосную станцию с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельную и трансформаторную подстанцию, а также обжарочный цех. Строительная готовность первого этапа достигла 70%. Уже готовы фундаменты, несущие каркасы, смонтированы кровля и сэндвич-панели. Завершить строительство первого этапа планируют в третьем квартале 2024 года.

После ввода в эксплуатацию первого этапа, начнется строительство корпуса по производству кофейной продукции, его мощность составит 45,7 тонн в сутки. Общая площадь застройки составит порядка 18 тыс. квадратных метров. Завершить строительство корпуса планируют в первом квартале 2027 года.