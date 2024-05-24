Строительство нового картофелехранилища активно ведется в Талдомском округе

Один из крупнейших агрохолдингов Подмосковья «Дмитровские овощи» завершает строительство крупного картофелехранилища в Талдомском городском округе. Здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров располагается недалеко от деревни Николо-Кропотки.

«Проектная мощность нового картофелехранилища — 10 тыс. тонн. Завершим строительство овощного склада к уборочной 2024 года. Это будет современное помещение, где предусмотрено как контейнерное, так и напольное хранение», — рассказал представитель агрохолдинга Сергей Щукин.

Для реализации проекта привлечено полмиллиарда инвестиций, из них 20% выделены Россельхозбанком по выгодным ставкам при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ранее там же в Николо-Кропотках, на территории бывшего совхоза «Измайловский» дмитровские аграрии возвели первое хранилище для семенного картофеля.