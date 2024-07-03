Строительство нового предприятия стартовало в подмосковном Солнечногорске

Компания «Флексо-Пак» приступила к строительству комплекса по производству высококачественных самоклеящихся этикеток в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь предприятия планируется в IV квартале 2025 года. А общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка двух с половиной миллиардов рублей. На новом предприятии площадью 16 тысяч кв. м. будет создано не менее 150 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска.

«Этикетки, произведенные в Подмосковье, будут применяться для брендирования продуктов питания, напитков, бытовой химии, косметики, парфюмерии, а также фармацевтической продукции. Высокотехнологичное оборудование, которым будет оснащено предприятие, поможет обеспечивать продукции надежную защиту от контрафакта», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день у компании «Флексо-Пак» уже есть три действующих предприятия, производственные мощности которых позволяют в год выпускать более сорока пяти миллионов квадратных метров готовой продукции для приклеивания на самые разные поверхности: стекло, ПЭТ, металл, пластик, резину и пленку.