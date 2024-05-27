Строительство нового участка федеральной трассы М5 «Урал» продолжается в Подмосковье
Фото: [Марина Анисимова]
Строительство нового участка федеральной трассы М5 «Урал» продолжается в Подмосковье. Благодаря его вводу время в пути из Коломны в столицу сократится на полтора часа.
«Данная автомобильная дорога предполагает строительство 22 километров дорожного полотна, обустройство 11 искусственных сооружений, переустройство газопроводов и нефтепродуктопроводов, строительство двух транспортных развязок», – рассказала замначальника отдела технологий и качества производства управления проектом М5 «Урал» Елена Леонова.
По ее словам, сейчас устройство земляного полотна и переустройство газопроводов и нефтепродуктопроводов выполнено на 98%, обустройство дорожной одежды — на 60%.
Завершить работы планируется в четвертом квартале текущего года.