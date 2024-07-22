Строительство новых складских и производственных корпусов стартовало в Домодедово

Компания HD Development на территории городского округа Домодедово приступила к строительству около 420 тысяч квадратных метров складских и производственных площадей класса А+. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объем инвестиций компании в реализацию масштабного проекта ориентировочно оценивается в 25-30 миллиардов рублей. Для жителей региона на территории комплекса планируется создать более 3 тысяч рабочих мест. Проект будет реализован на пересечении трассы М-4 Дон, Каширского шоссе и ЦКАД.

«Наш проект активно развивается, и недавно мы приступили к строительству двух новых корпусов. Так, мы получили разрешение на строительство морозильного склада общей площадью более 24 тысяч кв. метров, который станет одним из самых технологичных на рынке. Кроме того, наша команда начала строить сухой отапливаемый склад площадью 18 тысяч кв. метров», — рассказал генеральный директор HD Development Леонид Капров.

Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на одновременное проживание 500 человек.