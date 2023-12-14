Строительство производства монтажных систем для сантехники стартует в Подмосковье

Компания ООО «ТАЙМ» возведет новое производство монтажных систем для сантехники на территории городского округа Балашиха. Об этом заявили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что производственно-складской комплекс появится на участке площадью более трех гектаров. А всего в проект компания планирует инвестировать порядка 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что предприятие начнет работу уже в 2025 году, и позволит создать более двухсот рабочих мест для жителей региона.

«На производстве мы будем изготавливать сантехнические инсталляции — эффективное инженерное решение скрытого монтажа для установки различной сантехники. При выходе на полную мощность наше производство сможет ежегодно выпускать более 100 тысяч единиц этой важной импортозамещающей продукции», — рассказал генеральный директор ООО «ТАЙМ» Михаил Ивлев.

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