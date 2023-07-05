Строительство транспортной развязки близится к завершению на трассе М-1 в Подмосковье

Возведение транспортной развязки близится к завершению на трассе М-1 в Подмосковье. Работы ведутся на пятьдесят девятом километре автодороги, напомнили в областном Минтрансе со ссылкой на ГК «Автодор».

На участке уже установили пролетные строения путепровода. Сейчас специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие, обустраивают ливневку и монтируют фундаменты опор электроосвещения.

Работы стартовали летом прошлого года. Завершить их планировалось в декабре текущего, однако это произойдет досрочно – запустить движение планируется на пять месяцев раньше срока, в августе.

Благодаря реализации проекта заезд в парк «Патриот» из столицы станет более комфортным.