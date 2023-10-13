Строительство третьей очереди производственно-складского комплекса стартовало в Солнечногорске

На территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном Солнечногорске приступили к возведению третьей очереди строительства производственно-складского комплекса. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что объем инвестиций в данный проект составит порядка одного миллиарда рублей. В распоряжение новых резидентов парка предоставят помещения в формате light industrial, разделенные на блоки и индивидуальным входом, воротами и административной частью. В каждом из них предусмотрена современная отделка с установкой всех инженерных коммуникаций.

Также для резидентов и гостей парка запроектированы объекты инфраструктуры. Ожидается, что общая площадь нового объекта в составе парка превысит более тридцати пяти тысяч квадратных метров. Будет создано двести пятьдесят рабочих мест.

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