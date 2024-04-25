Строительство завода по выпуску кабельной продукции близится к завершению в Воскресенске

Завод по выпуску кабельной продукции в Воскресенске построен уже более чем на 80%. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Предприятие строится возле села Новлянское. Площадь здания составит около 7,2 тысячи квадратных метров. Здесь будут перерабатывать медный проводник в объеме до четырех тысяч тонн в год, алюминий — до полутора тысяч тонн и оптический кабель до 22,8 тысячи километров в год.

Строительство объекта стартовало летом 2022 года. Завершить работы планируется в июне следующего года.

Работа на предприятии будет вестись в четыре смены. Реализовывать продукцию будут не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.