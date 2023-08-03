Студенты аграрного колледжа в Коломне вырастили 40 тысяч микрорастений

Экономика

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Студенты Коломенского аграрного колледжа имени Козлова вырастили в лаборатории сорок тысяч микрорастений. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.

«Студенты вырастили сорок тысяч микрорастений для дальнейшего тестирования картофеля в полевых условиях. Микроклубни высадили на полях колледжа, площадью в двенадцать гектаров и в учебных теплицах», - сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам, урожай ожидают к началу осени. Планируется собрать триста тонн картофеля сорта «Варяг» и около семи тонн картофеля сорта «Евпатий». Последний был выведен в Подмосковье для производства чипсов.

Практические испытания новых сортов картофеля студентами проходят в рамках создания образовательно-производственного аграрного кластера области.

«Это позволит подготовить профессионалов высшего класса, которые будут востребованы у самых крупных аграрных предприятий региона», - отметил Филимонов.

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