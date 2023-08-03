Студенты аграрного колледжа в Коломне вырастили 40 тысяч микрорастений

«Студенты вырастили сорок тысяч микрорастений для дальнейшего тестирования картофеля в полевых условиях. Микроклубни высадили на полях колледжа, площадью в двенадцать гектаров и в учебных теплицах», - сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов.