«Ъ»: суд по иску ГП арестовал активы крупных российских жд-операторов

В соответствии с решением Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, вынесенным по иску Генеральной прокуратуры, были наложены обеспечительные меры на имущество одной из крупнейших российских компаний, занимающихся лизингом железнодорожных вагонов. В частности, были арестованы активы АО «Вектор Рейл» и ее дочерних предприятий, включая «СГ-Транс», который является ведущим оператором по транспортировке сжиженных газов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В числе ответчиков также присутствует АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), которое было основано в 2010 году в Свердловской области и принадлежит РЖД.

«Это крупнейший в стране грузовой железнодорожный оператор, предоставляющий транспортные услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслей промышленности по всей России», — приводится в материале издания.

В качестве третьего лица выступает само ОАО «РЖД».

Согласно информации, надзорные органы требуют, чтобы собственники ОАО «РЖД», а именно бывший вице-президент компании Салман Бабаев и его сыновья, а также их партнер Алексей Тайчер, выплатили в госказну порядка 30 млрд руб.

По мнению истца, ответчики использовали свое положение в ОАО «РЖД» для заключения сделок, которые нанесли ущерб государству, а также для дополнительного личного обогащения.