Суд признал банкротом бывшего владельца двух российских банков

Арбитражный суд Московской области принял свое решение в отношении бизнесмена Микаила Шишханова. Он когда-то был основным владельцем Бинбанка, а также финансовой организации «Рост банк». Сумма его долгов достигла цифры в 853 миллиарда рублей. В то же время, по заверению адвоката предпринимателя, имущество экс-банкира оценивается в 12 тысяч раз дешевле. Шишханов не имеет никакого значительного имущества и не получат дохода. В связи с этим защитник просил признать бизнесмена банкротом.

Об этом рассказали РИА Новости. Суд согласился с доводами адвоката и признал Шишханова банкротом. При этом принадлежащее ему имущество должно быть продано для погашения хотя бы части долгов.